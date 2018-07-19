382 polis göreve başladı

Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 382 polis memuru, yeni görev yerlerine uğurlandı.

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, POMEM’in 21. dönem mezuniyet törenine katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Ustaoğlu, “Değerli polis adaylarımız; buradan mezun olarak, odak noktasında en şerefli varlık olan insanın yer aldığı kutsal bir mesleği icra edeceksiniz. Toplumun huzuru, güvenliği ve asayişini sağlayacaksınız. İnanıyorum ki aldığınız eğitim ile görevinizi layıkıyla yaparken, adalet ve eşitlik her daim kılavuzunuz olacak. Görevinizi hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına saygılı bir şekilde yerine getirmeniz, şerefli mesleğiniz ve yüce milletinize olan saygı ve vefanın en temel göstergesi olacaktır. Diğer taraftan millet ve devletimizin bölünmez bütünlüğüne yönelik hainlerle mücadelede de azim ve kararlılığınız hiç azalmadan, ön saflarda olacağınıza inancım tamdır” dedi.

Vali Ustaoğlu, yeni göreve başlayan polislere Türkiye’nin Ömer Halisdemir gibi kahramanları yetiştirdiğini hatırlatarak, “Unutulmamalıdır ki bu ülke Ömer Halisdemir gibi kahramanları yetiştirmiş bir ülkedir. Bu ülke Fethi Sekin’lerin kanlarıyla sulanmış bu toprakları, düşmana mezar edecek bir ülkedir. İşte her biriniz sizden önce canları pahasına mücadele eden kahraman polislerimiz gibi, isimlerini geleceğe altın harflerle kazıyacak birer kahraman olmak için yemin etmek üzere burada toplandınız. Her birinize inancımız tamdır. Bu kutsal vazifeyi ifa edecek vatan evlatları yetiştirdiğiniz için sizleri de özellikle tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Okul birincisi tarafından yaş kütüğüne plaket çakılmasının ardından Vali Ustaoğlu, dereceye giren öğrencilere diplomalarını takdim etti. Mezuniyet töreni, tören birliklerinin geçişiyle son buldu.