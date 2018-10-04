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11 Ekim 2018 Perşembe 15:17

4. Bitlis Tanıtım Günleri başladı

Bitlis Tanıtım Günlerinin 4’üncüsü İstanbul Maltepe’de düzenlenen görkemli törenle başladı.Bitlis Tanıtım Günlerinin 4’üncüsü, Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu’nun ev sahipliğinde başladı. Etkinliğin...

4. Bitlis Tanıtım Günleri başladı
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Bitlis Tanıtım Günlerinin 4’üncüsü İstanbul Maltepe’de düzenlenen görkemli törenle başladı.

Bitlis Tanıtım Günlerinin 4’üncüsü, Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu’nun ev sahipliğinde başladı. Etkinliğin açılış törenine İstanbul Valisi Vasip Şahin, Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler, İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile çok sayıda davetli katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının gösterisiyle başlayan açılış töreninde konuşan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, “Açık hava müzesi diye tabir ettiğimiz Bitlis’i tanıtmak için buradayız. Maltepe’de Bitlis’imizi en güzel şekilde tanıtarak birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğiz. Bu tarihi kadim şehri, İstanbul halkına tanıtmaktan büyük onur duyacağız. Bu şehrin güzelliklerini bütün Türkiye ile paylaşmaktan, Bitlis’i tanıtmaktan büyük gurur duyuyoruz. 11-14 Ekim tarihlerinde herkesi buraya bekliyoruz” dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ise, Bitlis’in tanındığını ve bilindiğini söyledi. Vali Şahin, “Bitlis bilinmiyorsa, Ahlat bilinmiyorsa, İstanbul da bilinmiyordur. Çanakkale kadar Ahlat’ta önemlidir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesilerek stantlar gezildi. Vali Ustaoğlu, katkılarından dolayı Vali Vasip Şahin’e Ahlat bastonu hediye etti.

Bitlis Tanıtım Günleri, 11-14 Ekim tarihlerinde İstanbul Maltepe etkinlik alanında devam edecek.
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