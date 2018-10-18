BİTLİS:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Ekim 2018 Perşembe 10:48

40 hektarlık alanda ‘Tarihi Kentsel Dönüşüm’ projesi

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, kentte toplam 40 hektarlık alanda ‘Tarihi Kentsel Dönüşüm’ projesini başlatacaklarını söyledi.Vali Ustaoğlu, ‘Protokol Yolu’ olarak bilinen Mahallebaşı semtindeki sıcak asfalt...

40 hektarlık alanda ‘Tarihi Kentsel Dönüşüm' projesi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, kentte toplam 40 hektarlık alanda ‘Tarihi Kentsel Dönüşüm’ projesini başlatacaklarını söyledi.

Vali Ustaoğlu, ‘Protokol Yolu’ olarak bilinen Mahallebaşı semtindeki sıcak asfalt çalışmalarını inceleyerek, müteahhit firmadan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ustaoğlu, asfalt serme aracına binerek her detayı ayrı ayrı inceledi. Bitlis Belediyesi olarak çok yoğun bir altyapı çalışması sürdürdüklerini belirten Ustaoğlu, “Özellikle Protokol Yolu diye tabir edilen bu cadde, yaklaşık 2 bin 800 metre uzunluğunda ve çalışmaların son safhasına gelindi. Bu caddede başta içme suyu ve kanalizasyon, doğalgaz, Türk Telekom ve elektrik hatları yer altına indirildi. Şu an üst yapısı olan asfalt çalışmasını başlattık. İlimizin en önemli caddesi olan ve en çok kullanılan bu cadde güzel bir asfalta kavuşuyor. Özellikle Bitlis Belediyesi olarak tarihimizin en yoğun altyapı çalışmasını yapıyoruz. İlimizin yarım asırlık içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yeniliyoruz” dedi.

Bitlis’te toplam 40 hektarlık alanda tarihi kentsel dönüşüm projesini başlatacaklarını ifade eden Vali Ustaoğlu, “Tarihi eserlerin olduğu tüm alanlar projelendirilecek. Aynı Kale Altı mevkiinde ve Ulu Cami Meydanında yaptığımız çalışmaların bir benzerinin projeleri yapılarak buranın tarihi ve tescilli eserlerini tekrar gün yüzüne çıkartılmasıyla ilgili çalışmamızı başlatacağız” diye konuştu.

2018 yılının Bitlis için bir dönüm noktası olduğunu da sözlerine ekleyen Ustaoğlu, Bitlis halkının her şeyinin en güzeline layık olduğunu kaydetti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku