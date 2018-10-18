40 hektarlık alanda ‘Tarihi Kentsel Dönüşüm’ projesi

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, kentte toplam 40 hektarlık alanda ‘Tarihi Kentsel Dönüşüm’ projesini başlatacaklarını söyledi.

Vali Ustaoğlu, ‘Protokol Yolu’ olarak bilinen Mahallebaşı semtindeki sıcak asfalt çalışmalarını inceleyerek, müteahhit firmadan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ustaoğlu, asfalt serme aracına binerek her detayı ayrı ayrı inceledi. Bitlis Belediyesi olarak çok yoğun bir altyapı çalışması sürdürdüklerini belirten Ustaoğlu, “Özellikle Protokol Yolu diye tabir edilen bu cadde, yaklaşık 2 bin 800 metre uzunluğunda ve çalışmaların son safhasına gelindi. Bu caddede başta içme suyu ve kanalizasyon, doğalgaz, Türk Telekom ve elektrik hatları yer altına indirildi. Şu an üst yapısı olan asfalt çalışmasını başlattık. İlimizin en önemli caddesi olan ve en çok kullanılan bu cadde güzel bir asfalta kavuşuyor. Özellikle Bitlis Belediyesi olarak tarihimizin en yoğun altyapı çalışmasını yapıyoruz. İlimizin yarım asırlık içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yeniliyoruz” dedi.

Bitlis’te toplam 40 hektarlık alanda tarihi kentsel dönüşüm projesini başlatacaklarını ifade eden Vali Ustaoğlu, “Tarihi eserlerin olduğu tüm alanlar projelendirilecek. Aynı Kale Altı mevkiinde ve Ulu Cami Meydanında yaptığımız çalışmaların bir benzerinin projeleri yapılarak buranın tarihi ve tescilli eserlerini tekrar gün yüzüne çıkartılmasıyla ilgili çalışmamızı başlatacağız” diye konuştu.

2018 yılının Bitlis için bir dönüm noktası olduğunu da sözlerine ekleyen Ustaoğlu, Bitlis halkının her şeyinin en güzeline layık olduğunu kaydetti.