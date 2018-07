80 yaşındaki kalay ustası yıllara meydan okuyor

Bitlisli kalay ustası 80 yaşındaki Kemal Olcay, ustalığıyla yıllara meydan okuyor.

Bitlis merkezde yaşayan kalay ustası Olcay, çocukluktan beri bu mesleği icra ettiğini ve ömrü yettikçe de bu mesleği devam ettireceğini dile getirdi. Yaklaşık 70 sene önce ustaları ile birlikte köylere bakır kalaylamaya gittiğini ifade eden Olcay, kalay ustalığının meziyet isteyen bir iş olduğunu söyledi. Olcay, “Ben 7-8 yaşından beri ustalarımdan bu işi öğrendim ve ustalarımla beraber köylere bakırları kalaylamaya giderdik. Her gittiğimizde de bir hafta kalıp kalay yapıyorduk. Kalay ustalığı meziyet isteyen ve emek verilmesi gereken bir iştir. Ustalarımız bize her zaman en iyi işi yapmamızı öğütlerdi, bizler de her işimizde bu öğütleri hatırlayarak yapmaya çalışıyoruz. Yaşım 80’e yaklaşmasına rağmen işimi aşkla yapıyorum. Gönül ister ki yeni nesillere de bu mesleği aktarabilmek, ama teknolojinin geldiği nokta bunu zorlaştırıyor. Eskiden bakır kullanımı oldukça fazlaydı, bu denli plastik ürünler kullanılmıyordu. Bakır kullanımı çok olduğu için her evde tüm ürünler bakırdı. Bakırlar da düzenli olarak kalaylanması gerekiyor, yoksa insan sağlığı açısından zararlı olabiliyor. Bizler her ay düzenli olarak turneye çıkar gibi köylere gider, orada ki bakırları kalaylardık” diye konuştu.

Kalay işini kilo ile yaptığını söyleyen Olcay, “Bakır kalaylama işini kilo ile yapıyoruz. Getirilen bakır ürünleri tartıyoruz ve fiyatını çıkarıyoruz. Bakır kalaylamanın kilo başına fiyatı ise 15-25 TL arasında değişiyor. Kalay için getirilen bakırın çok olması durumunda dip fiyatlar verebiliyoruz. Çünkü verdiğimiz emek, harcadığımız malzeme kendisini kurtarması lazım” dedi.

Vatandaşlardan plastik kullanımından çok bakır kullanmalarını isteyen Olcay, insan sağlığı için ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için plastik ürünlerden uzaklaşılması gerektiğini söyledi.