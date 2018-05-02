Adilcevaz’da İş-Kur kuraları çekildi

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde istihdam edilecek olan 130 İş-Kur işçisi için Noter huzurunda kura çekimi yapıldı.İş-Kur’un çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak uyguladığı Toplum Yararına Programı kapsamında Adilcevaz...

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde istihdam edilecek olan 130 İş-Kur işçisi için Noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

İş-Kur’un çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak uyguladığı Toplum Yararına Programı kapsamında Adilcevaz Kaymakamlığı, Adilcevaz Belediyesi ve İlçe Müftülüğünde istihdam edilecek personelin kuralarının çekilişi, İş-Kur İl Müdürlüğü tarafından Adilcevaz Anadolu Lisesinin spor salonunda yapıldı.

Yapılan kura çekimi sonucunda Adilcevaz Kaymakamlığına 35, Adilcevaz Belediyesine 60 ve İlçe Müftülüğüne 35 kişi olmak üzere istihdam edilecek 130 kişi Noter huzurunda kurayla belirlendi.

İş-Kur Bitlis İl Müdürlüğü Şefi Enver Karakuş, ilçedeki kurumlarda çalıştırılmak üzere 130 kişinin istihdam edileceğini belirterek, “Adilcevaz ilçemizde kaymakamlık, belediye ve müftülükte istihdam edilmek üzere 555 kişi müracaat yaptı. Bay ve bayan olmak üzere iki kura çekimi gerçekleştirdik. Noter huzurunda çekilen kura sonucunda Adilcevaz ilçemizdeki kurumlarda çalıştırılmak üzere 130 vatandaşımız istihdam edildi. Kurada ismi çıkan işçilerimiz 15 Mayıs’ta işbaşı yapacak ve 6 ay süreyle asgari ücret ve sigortalı olarak istihdam edilecektir” dedi.