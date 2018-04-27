BİTLİS:
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27 Nisan 2018 Cuma 16:37

Adilcevaz’da kilitli parke taşı çalışmaları başladı

Bitlis’in Adilcevaz Belediyesi, ilçenin TOKİ konutlarında kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.Belediye ekipleri, ilçedeki tüm sorunlu yolları modern bir hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, 400 konutun...

Adilcevaz'da kilitli parke taşı çalışmaları başladı
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Bitlis’in Adilcevaz Belediyesi, ilçenin TOKİ konutlarında kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

Belediye ekipleri, ilçedeki tüm sorunlu yolları modern bir hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, 400 konutun bulunduğu TOKİ sitesinde de kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçede başlatılan çalışmalara hız verdiklerini ifade ederek, “İlçemizin en önemli sorunlarının başında gelen yol sorununu çözmek amacıyla başlatmış olduğumuz yol yapım çalışmaları kapsamında ilçemize 200 bin metrekare kilitli parke döşeme çalışması yaptık. Bu yıl inşallah bozuk olan tüm yollarımıza 120 bin metrekare civarında parke taşı döşemesi yaparak ilçemizde yol sorununu tamamen çözmüş olacağız. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte ilçemizin farklı yerlerinde yol yapım çalışmalarına başladık. Bu kapsamda ilçemizde 400 konutun bulunduğu TOKİ konut alanında yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında da çalışmalarımıza başladık. Burada yaşayan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için, TOKİ sitesinin iç kısımlarına girerek burada bulunan yaklaşık 8 bin metrekarelik yolu yeniden elden geçirip buralara kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına da başladık. İnşallah çalışmalarımızı en kısa sürede bitirip halkımızın hizmetine sunacağız. Belediye olarak ilçemizdeki sorunlu olan diğer yollarımızın çalışmalarına da hazırladığımız program dahilinde başlayıp vatandaşımızı yol sorununu tamamen çözmüş olacağız” dedi.
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