BİTLİS:
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26 Nisan 2018 Perşembe 16:09

Adilcevaz’da okul yararına kermes düzenlendi

Bitlis’in Adilcevaz İlçesinde Şehit Mehmet Ali Erçetin İlkokulu tarafından, tüm gelirleri okul giderlerinde kullanılmak üzere yardım kermesi düzenlendi.Adilcevaz ilçesinde öğrenciler tarafından düzenlenen kermeste pasta ve kurabiyelerin...

Adilcevaz'da okul yararına kermes düzenlendi
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Bitlis’in Adilcevaz İlçesinde Şehit Mehmet Ali Erçetin İlkokulu tarafından, tüm gelirleri okul giderlerinde kullanılmak üzere yardım kermesi düzenlendi.

Adilcevaz ilçesinde öğrenciler tarafından düzenlenen kermeste pasta ve kurabiyelerin yanı sıra ilçenin ev yapımı yemekleri, tatlıları, börekleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Velilerin hazırlamış olduğu gıda ürünleri, katılımcıların katkıları ile kısa sürede tükendi. Okul Aile Birliği ve öğrenci velilerinin katkılarıyla düzenlenen kermese; Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, kurum amirleri, veliler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Okul müdürü Serhat Boz, kermesten elde edilen gelirlerin tamamının okul giderlerine harcanacağını belirterek, “Bu tür kermesler okulun bütçesine önemli katkı sağlıyor. Biz de her yıl kermes düzenleyerek elde ettiğimiz gelirle ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Düzenlemiş olduğumuz kermesimize güzel bir katılım var. Katkılarından dolayı öğrenci velilerine ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
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