Ahlat Aile Destek Merkezinden yılsonu sergisi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde faaliyet gösteren Ahlat Aile Destek Merkezinde (ADEM) açılan kurslara katılan kadınların yaklaşık bir yıl boyunca büyük bir emek harcayarak yaptıkları el emeği göz nuru ürünler beğeniye sunuldu.İlçede onlarca...

Bitlis’in Ahlat ilçesinde faaliyet gösteren Ahlat Aile Destek Merkezinde (ADEM) açılan kurslara katılan kadınların yaklaşık bir yıl boyunca büyük bir emek harcayarak yaptıkları el emeği göz nuru ürünler beğeniye sunuldu.

İlçede onlarca kadın hem kendilerine ekonomik bir gelir elde etmek hem de boş zamanlarını değerlendirmek için katıldıkları kurslarda yaptıkları ürünleri sergilediler. Açılış öncesi kısa bir konuşma yapan Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra yapılan açılışın ardından sergiyi gezen Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu’nun eşi Şenay Ustaoğlu, Ahlat Kaymakamı Akgül’ün eşi Sümeyra Akgül ile ADEM Koordinatörü Aynur Alçiçek’ten bilgi aldı.

Öte yandan, açılan serginin 30 Nisan Pazartesi günü mesai bitimine kadar açık kalacağı belirtilirken, isteyen vatandaşların ziyaret edebileceği ifade edildi.

Ahlat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki sergi açılışına Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Zafer Bayram, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.