BİTLİS:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 12:06

Ahlat standına yoğun ilgi

İstanbul Maltepe’de devam eden Bitlis Tanıtım Günlerinde, Ahlat standı yoğun ilgi görüyor.Stantta oluşturan dev dijital ekranda Ahlat tanıtımının görsel şöleni oluşturulurken, standı renklendiren okçular ise büyük ilgi gördü. Ahlat...

Ahlat standına yoğun ilgi
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İstanbul Maltepe’de devam eden Bitlis Tanıtım Günlerinde, Ahlat standı yoğun ilgi görüyor.

Stantta oluşturan dev dijital ekranda Ahlat tanıtımının görsel şöleni oluşturulurken, standı renklendiren okçular ise büyük ilgi gördü. Ahlat Belediyesi, İstanbul Tanıtım Günlerinde kurduğu mini fotoğraf stüdyosunda ziyaretçilere sembolik olarak Ahlat tapusu veriyor. Standın önünde fotoğraf çektiren vatandaşların fotoğrafı, sembolik tapu belgesine basılarak günün anısı olarak takdim ediliyor.

Standı ziyaret eden Bitlis Valisi İsmal Ustaoğlu’na, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban tarafından sembolik "Ahlat Tapusu" verilirken, tapuda, "Türkiye’nin Tapusu Anadolu’nun kapısı bu tapu belgesi, bizim Anadolu’daki bin yıllık varlığımızı ifade eden bir semboldür. Ahlat Anadolu’dur, Ahlat Selçukludur, Ahlat Osmanlıdır, Ahlat Türkiye’dir" yazısı bulunuyor.

Ayrıca Ahlat bastonu ve ahşap oyma sanatı ise çok çeşitliliği ve üzerindeki desenleriyle oldukça ilgi görürken, bu yıl ilk defa tanıtım günlerine yöresel kıyafetleriyle katılan Ahlat Kayı Okçuluk ve Spor Kulübü üyeleri ise, etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Tanıtım günlerine gelen hemen hemen herkesin dikkatini çeken okçular, vatandaşların yoğun bir ilgisiyle karşılaşıyor.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bitlis Tanıtım Günleri, yarın sona erecek.
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