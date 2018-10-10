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10 Ekim 2018 Çarşamba 10:25

Ahlat’ta 869 kök kenevir ele geçirildi

Bitlis Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan iki ayrı operasyonda 869 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçenin Selçuklu Mahallesi’nde ikamet eden bir şahsın bahçesine operasyon...

Ahlat'ta 869 kök kenevir ele geçirildi
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Bitlis Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan iki ayrı operasyonda 869 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçenin Selçuklu Mahallesi’nde ikamet eden bir şahsın bahçesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 480 kök kenevir ele geçirilirken, ilçenin Kacer Mahallesi’nde yapılan operasyonda da 389 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yapılan operasyonlar sonucunda toplam 869 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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