Ahlat’ta “Bilinçli Aile, Duyarlı Gençlik” konferansı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Kişisel Gelişim Uzmanı ve Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan tarafından "Bilinçli Aile, Duyarlı Gençlik" konulu konferans verildi.Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda düzenlenen program, Kur’an-ı...

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Kişisel Gelişim Uzmanı ve Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan tarafından "Bilinçli Aile, Duyarlı Gençlik" konulu konferans verildi.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Daha sonra Kişisel Gelişim Uzmanı ve Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan; televizyon, cep telefonu gibi teknolojik aletlerin bilinçsiz kullanımı nedeniyle ailelerin çocukları ile sağlıklı iletişim kuramamalarından bahsetti.

Konferansın ardından ilçede düzenlenen Ufka Yolculuk 6. Bilgi ve Kültür Yarışması’nda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle birlikte program sona erdi.

Konferansa Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ile şube müdürleri Bülent Bildirici, Semih Aydoğu ve Taner Dalga, İlçe Müftüsü Orhan İmamoğlu, okul müdürleri, öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı.