BİTLİS:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 15:01

Anaokulu öğrencilerden itfaiyeye ziyaret

Sevgili Öğretmenim Anaokulu öğrencileri Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.İtfaiye Müdürlüğü’ne ziyarete gelen minik öğrencilere, itfaiye teşkilatının görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verildi. İtfaiye personeli...

Anaokulu öğrencilerden itfaiyeye ziyaret
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Sevgili Öğretmenim Anaokulu öğrencileri Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

İtfaiye Müdürlüğü’ne ziyarete gelen minik öğrencilere, itfaiye teşkilatının görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verildi. İtfaiye personeli tarafından yangın söndürme araç gereçlerinin tanıtıldığı ziyarette öğrenciler keyifli anlar yaşadı. Okul öğretmenleri eşliğinde Bitlis İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden Sevgili Öğretmenim Anaokulu öğrencileri itfaiye personeli tarafından karşılandı. İtfaiye personeli tarafından öğrenciler müdürlük bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmesi ardından öğrenciler itfaiye müdürlüğü ve müdürlüğe bağlı hizmet veren araçlar gezdirilerek doğal afetler ve olası bir yayın durumunda yapılan arama kurtarma ve söndürme çalışmalarında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirildi. Yapılan bilgilendirme ardından anaokulu öğrencileri sorularıyla itfaiye personeline arama, kurtarma ve söndürme konularında sorular sordular. 1 saat süren tanıtımın sonunda itfaiye müdürlüğü personelince sunulan çeşitli ikramların ardından program sona erdi.

Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürü Nazmi Olcay konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ziyaretimize gelen öğrencilerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu ziyaretlerde amacımız itfaiye mesleğini sevdirmek ve öğrencilerimize acil bir durumda neler yapılacağını uygulamalı bir şekilde göstermek” dedi.
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