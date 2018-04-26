Belediyeden 'içme suyu' atağı

Bitlis’in Ahlat Belediyesi tarafından içme suyu alanında önemli yatırımlar gerçekleşirken, yapılan çalışmalar kapsamında hem ilçenin 50 yıllık nüfus artışı planlandı hem de gıda kodeksine uygun su boruları döşendi.

Konu ile ilgili gazetecilere bir değerlendirme yapan Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, ihtiyacın üzerinde bir su çalışması yaptıklarını belirterek, çarhoda hem makine ve ekipmanın yenilendiğini hem de gıda kodeksine uygun su borularının döşendiğini söyledi. Çarho mesire alanında yapılan su çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Çoban, 50 yıllık nüfus artışının planlanarak su çalışması yapıldığınına vurgu yaparak, "Tabi bu uzun süreli yapmış olduğumuz bir çalışmadır. Nihayetinde sadece bugün bahsedebileceğimiz yeni kazandırdığımız bir su ile de alakalı değil. Öncesinde de ilçemizde su ile ilgili takriben 4-5 yıldır çok ciddi çalışmalar yürütüyorduk. Nihayetinde günümüze hitap eden mevcut nüfusumuzun ihtiyacı olan suyu temin etmiştik. Ancak ilçede içme suyu tüketim oranının yüksekliği yani mevcut nüfus potansiyelimizin çok üstünde bir tüketim olduğu gerçeği var. Ama bunun ötesinde de sadece ihtiyaç karşılanmak üzere yapılan bir çalışma olmamalı ve üstünde bir çalışmaya geçmelisiniz. Son TÜİK verilerine dayanarak söylüyorum Ahlat ilçemiz, nüfus artış oranının en sağlıklı şekilde devam ettiği cazibe merkezlerinden biridir. Son dönem de ilçemizde ki gerek inşai ve sınai faaliyetlerin cazip hale gelmesi gerekse nüfusun Ahlat’ta ki ihtiyaca cevap verecek nitelikte bir artış göstermesi bizimde bir takım tedbirler almamızı zorunlu hale getirmişti. Bu vesileyle belediye olarak çok ciddi bir su çalışması yürütüyorduk. Son yaptığımız çalışmalarda bizi takriben saniyede bin litre bir suya kavuşturacak havzayı yakalamamıza imkan verdi. Bizde bunu önümüzde ki 50 yıllık nüfus artışını da planlayarak yani çok net bir rakamdan bahsediyorum" dedi.

Şuan ilçenin genel nüfusunun takriben 40 binin üzerinde olduğunu ifade eden Çoban, "Birde buna özellikle yaz döneminde yüzde 30-40 nüfus artışını da eklerseniz kaçınılmaz 50 bin nüfuslu ilçeye cevap vermeniz gereken bir su talebini doğuruyordu. Ancak ikinci bir 50 bini de planlamalıyız ki yarın herhangi bir risk olmaksızın veya kuraklıklar Allah korusun bu hadiselerde insanımızın en tabi hakkı olan su ihtiyacını karşılamaya muktedir bir yapı ortaya koymamız gerekiyordu. Öncelikle Çarhoda makine, ekipman ve motopomp çalışmasını tamamen yeniledik. Şimdi yine kapasitemizin üstünde bir motopomp sistemimizi oluşturduk. Trafomuz tamamen ömrünü bitirmişti, yeni bir trafo aldık. Ayrıca bir tanede yedek trafo getirdik. Burada çok önemli bir çalışmada belediyemizin girişimleri sonucu enerji bakanlığımız ile VEDAŞ tarafından kurulan trafo merkezidir. Bu trafo merkezinde de kesinti olmasın diye direk Çarhoda ki hattımız için bir trafo hattı oluşturuyoruz. O çalışma da tamamlandı. Su havzalarımızda kurumuştu. Uzun süredir yoğun bir su havzası çalışması yapıyorduk. Allah’a şükür o havzayı da yakaladık. Saniyede bin litre olan havzamız ortaya çıktığında bölgede ki su kaynaklarının yeniden şekillenmesine de imkan tanıdı ve havzamız saniyede bin litrenin ötesinde 800 litrelik bir artış da kendi havzasından yani saniyede bin 700 civarında net suyun elimizde oluşmasına imkan sağladı. Bunun için önce galeriler yaptık. Bu galeriler takriben 1 kilometre civarında oldu. 2 metre yüksekliğinde 3-4 metre eninde olarak galeriler tamamlandı. Bu galerilerden de bin litrelik borularla havzamıza su taşıdık. Şimdide şehrimize takriben aspes borularla değil 4 bin 500 metre gıda kodeksine uygun borularla hattımızı döşedik ve bugünde startımızı verdik. Allah’ın izniyle depolarımıza suyu akıtma şansımızı yakaladık. Bu bizim için çok önemli bir çalışmaydı. Çünkü ilçe insanımızın ve gelecek nüfusumuzun ihtiyacını karşılamak belediyenin asli görevlerindendir. Onun için de görevimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Halkımıza hayırlı olsun. Cenab-ı Allah bunu her bir insanımızın hanesinde sağlıklı bir şekilde kullanmasını nasip etsin" şeklinde konuştu.