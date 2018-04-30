Belediyeden kursiyere piknik

Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılan kurslarda eğitim gören kursiyerlere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Havaların sıcak geçmesi nedeniyle yaklaşık 100 kadın kursiyer, otobüslerle Siirt’in Baykan ilçesinde bulunan mesire alanına götürüldü.

Belediyeye bağlı bulunan toplum destek merkezinde spor yapmaya giden kadınlardan Leyla Kaya, etkinlikler için Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu’na teşekkür etti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan toplum destek merkezinde aile ortamı olduğunu belirten Kara, “Bu tür merkezleri açan başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Merkezler ve etkinlikler sayesinde kadınlara bir özgüven geldi. Kadınlar daha bir kendine güvenmeye başladı. Kurslar sayesinde kendimize ait bir iş yeri açabilir, aile bütçemize bir destek sunabiliriz” dedi.

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu ise, merkezlerde kadınlara kursların yanında sosyal etkinlikler de sunduklarını belirterek, “Bugün de sosyal aktivite olsun diye Baykan’da bulunan mesire alanımızda bir piknik düzenledik. Bayanlarımızın birbirlerini tanıma, yeni arkadaşlıklar edinmesi anlamında da geniş bir kitleye hitap ederek farklı alanlarda onları daha fazla imkanlar sağlamak noktasında ilerliyoruz. Belediyeciliği sadece kurumsal olarak değil sosyal belediyecilik üzerinde de kolektif bir güç olması nedeniyle hedeflerimiz arasında. Bunun ilk ayağı piknik idi. İlerleyen süreçte daha farklı platformlarda farklı etkinlikler düzenlemeyi düşünüyoruz. Arkadaşlarımızın duyduğu mutluluk, almış oldukları keyif bizim çalışmalarımızı daha da güçlendirmemize vesile oluyor” diye konuştu.