BEÜ Akademisyeninin özgün projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu (MYO) Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Sait Cengiz’in projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

BEÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu (MYO) Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Sait Cengiz, ‘Demiryolu Elektrifikasyon Sistemleri İçin Dinamik Test ve Ölçüm Sisteminin Gerçekleştirilmesi’ adlı projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) tarafından desteklenmeye uygun görüldü. Dr. Mehmet Sait Cengiz tarafından yürütülecek olan bu projenin amacının, raylı sistem araçlarındaki pantograf-kataner cihazlarının etkileşimli testlerini yapmak ve test sonucunda katener hattındaki arızalı bölgenin tespitini dinamik olarak bulmak olduğu belirtildi. Özgün bir çalışma olan bu projenin gerçekleştirilmesi amacıyla TCDD’den pantograf temini için izin alınmış olduğu, bu proje kapsamında proje çıktılarının ilgili paydaşlar ile paylaşılması için bir çalıştay düzenlenmesinin planlandığı ifade edildi.