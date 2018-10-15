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15 Ekim 2018 Pazartesi 14:22

BEÜ, ‘Bitlis Tanıtım Günlerine’ katıldı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), 11-14 Ekim 2018 tarihleri arasında İstanbul Maltepe’de düzenlenen “Bitlis Çok Yakın” temalı “4. Bitlis Tanıtım Günleri” etkinliğine katıldı.Mehter takımının gösterisinin ardından saygı duruşu...

BEÜ, ‘Bitlis Tanıtım Günlerine' katıldı
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Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), 11-14 Ekim 2018 tarihleri arasında İstanbul Maltepe’de düzenlenen “Bitlis Çok Yakın” temalı “4. Bitlis Tanıtım Günleri” etkinliğine katıldı.

Mehter takımının gösterisinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, açılış konuşmalarıyla devam etti. Burada konuşan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, “Açık hava müzesi diye tabir ettiğimiz Bitlis’i tanıtmak için buradayız. Maltepe’de Bitlis’imizi en güzel şekilde tanıtarak birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğiz. Bu tarihi kadim şehri, İstanbul halkına tanıtmaktan büyük onur duyacağız. Bu şehrin güzelliklerini bütün Türkiye ile paylaşmaktan, Bitlis’i tanıtmaktan büyük gurur duyuyoruz. 11-14 Ekim tarihlerinde herkesi buraya bekliyoruz” dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ise, Bitlis’in tanındığını ve bilindiğini söyleyerek, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bitlis bilinmiyorsa, Ahlat bilinmiyorsa, İstanbul da bilinmiyordur. Çanakkale kadar Ahlat’ta önemlidir.”

Dört gün süren etkinliğe üniversitenin yanı sıra, Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler, Bitlis Valiliği, ilçe kaymakamlıkları, belediyeler, bazı kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda turizm işletmesi katıldı.

Kurulan stantlarda ziyaretçilere yöresel tatlar sunulurken, etkinlik boyunca çeşitli konserler, halk oyunları gösterilerinin yer aldığı çok çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Bitlis Tanıtım Günleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ise, Bitlis’in tanıtımına katkı sunacak her türlü etkinliğe destek vereceklerini belirtti. Rektör Yardım, “Bitlis’in kültürel, sosyal, ekonomik ve turizm potansiyelinin harekete geçirilmesine yönelik bu etkinliğe üniversite olarak destek verdiğimiz için çok mutluyum. Zaten üniversitemiz hep bu anlayışla hareket ediyor. Çünkü üniversite olarak sahip olduğumuz değerleri ve geleneksel kültürümüzü tanıtmayı kendimize görev edindik. Bu bağlamda birçok etkinlik düzenledik ve düzenlemeye de devam ediyoruz. Bitlis Tanıtım Günlerinin üniversitemize ve Bitlis’imize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Üniversitenin standı, ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken, standı ziyaret eden misafirlere üniversiteyi tanıtıcı dergi, broşür ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Etkinliğe üniversiteyi temsilen BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Özel Kalem Müdürü Öğretim Görevlisi Oktay Subaşı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan Vekili İlker Bilban, Güvenlik Koordinatörü Ayetullah Sayar ve Şef Kemal Bozkurt katıldı.
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