BEÜ, masa tenisi turnuvasında üçüncü oldu

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Masa Tenisi Takımı, Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvasında il üçüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen turnuvanın sonucunda Bitlis Eren Üniversitesi Masa Tenisi Takımı il üçüncüsü oldu. Toplam yedi kurum ve kuruluşun katıldığı turnuvada antrenörlüğünü Spor Koordinatörü Mehmet Güven’in yaptığı BEÜ takımını; Fen-Edebiyat Fakültesi Sekreteri Kemal Akbaba, Bilgisayar İşletmeni Kemal Bozkurt, İbrahim Ayaz ve Süleyman Saçı temsil etti.

Turnuvada dereceye giren masa tenisi takımı, Samsun’da yapılacak olan Türkiye Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvasında Bitlis’i temsil etmeye hak kazandı.