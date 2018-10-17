BİTLİS:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 12:40

BEÜ rektörüne plaket

Bitlis Eren Üniversitesi’nin (BEÜ) ev sahipliğinde 11-13 Ekim tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Bitlis Tarihi ve İdris-i Bitlisi Sempozyumu nedeniyle BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım’a plaket verildi.Düzenleme Kurulu Başkanı Prof....

BEÜ rektörüne plaket
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Bitlis Eren Üniversitesi’nin (BEÜ) ev sahipliğinde 11-13 Ekim tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Bitlis Tarihi ve İdris-i Bitlisi Sempozyumu nedeniyle BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım’a plaket verildi.

Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş ve üyeleri Rektör Yardım’a katkılarından dolayı plaket takdim etti. Sempozyumun çok verimli geçtiğini ifade eden Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, maddi ve manevi bütün destekleri için Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım’a teşekkürlerini iletti. İstanbul’da düzenlenen Bitlis Tanıtım Günlerinin aynı tarihlerde olması nedeniyle sempozyuma katılamadığını dile getiren Rektör Prof. Dr. Yardım, sempozyumun başarılı bir şekilde gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeklerinden dolayı düzenleme kurulu üyelerini tebrik etti. Ziyarette, Doç. Dr. Salih Mercan, Dr. Öğretim. Üyesi Ebru Mandacı, Dr. Öğretim Üyesi Erdem Karaca, Dr. Öğretim Üyesi Fatih Gencer, Dr. Öğretim Üyesi Hasan Taşkıran ve Dr. Öğretim Üyesi Zülfiye Koçak bulundu.
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