BEÜ’de Arapça bilgi yarışması düzenlendi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) İslami İlimler Fakültesi tarafından ‘1.Arapça Bilgi Yarışması’ düzenlendi.İslami İlimler Fakültesi Konferans Salonu’nda Kur’an tilaveti ile başlayan programda Arapça şiir dinletisi, tiyatro gösterimi,...

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) İslami İlimler Fakültesi tarafından ‘1.Arapça Bilgi Yarışması’ düzenlendi.

İslami İlimler Fakültesi Konferans Salonu’nda Kur’an tilaveti ile başlayan programda Arapça şiir dinletisi, tiyatro gösterimi, naat okunması ve ilahi dinletisi de yer aldı. İslam’ın özünü ve ruhunu iyi anlamamızın önemine değinen İslami İlimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İsa Yüceer, “Allah’ın kulu olmamız ve Kur’an-ı Kerim’deki ilahi mesajı anlamamız gerekir” dedi.

Peygamber Efendimizin (s.a.v) sünneti olan hadisleri de anlamak gerektiğini belirten Prof. Dr. Yüceer, “1400 yıllık kaynaklara sahibiz. Gençlerimizin bu kaynakları öğrenmeleri ve güzel bir niyete sahip olmaları gerekiyor” diye konuştu.

Arapça, Müslüman’ın hayatında olmazsa olmazıdır diyen BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, “Arapça, Rabbimizin Kur’an-ı indirdiği dildir, ümmetin ve insanlığın yegane önderi Peygamber Efendimizin (s.a.v) dilidir ve ümmetin ve insanlığın yegane rehberi Kur’an-ı Kerim’in dilidir” dedi.

Arapça olmadan İslam’ı iyi anlamanın ve layıkıyla yaşamanın bir yönüyle eksik kalacağını ifade eden Prof. Dr. Demirtaş, her Müslüman’ın mutlaka Arapçayla bağının olması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Demirtaş konuşmasında, ideal olanın ise Arapça yazıp, okumak ve anlamak olduğunu belirterek bu tür faaliyetlerin Arapçayı öğrenmek için fırsat olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinin yarıştığı bilgi yarışmasına geçildi. 2017-2018 eğitim öğretim yılı Arapça dersi müfredatından oluşan 10 sorunun yer aldığı yarışma sonucunda kazananlara ödüller takdim edildi. 4’ncü grup birinci, 2’nci grup ikinci, 3’ncü grup üçüncü ve 1’nci grubun dördüncü olduğu program, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, İslami İlimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İsa Yüceer, Müderris Abdurrahman Meki, Memduh Eren Camii İmamı Sedat Kaya tarafından ödüllerin takdim edilmesiyle sona erdi.