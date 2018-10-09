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09 Ekim 2018 Salı 12:39

BEÜ’de ‘SPSS uygulamalı istatistik’ eğitimi

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) SPSS uygulamalı istatistik eğitimi verildi.BEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Dilek Alma Savaş’ın hazırladığı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından teknik destek...

BEÜ'de ‘SPSS uygulamalı istatistik' eğitimi
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Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) SPSS uygulamalı istatistik eğitimi verildi.

BEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Dilek Alma Savaş’ın hazırladığı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından teknik destek programı kapsamında desteklenen “SPSS Uygulamalı İstatistik Eğitimi” verildi. Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Agâh Tekindal tarafından verilen eğitime, üniversitede görevli 15 akademisyen katıldı.

3 gün süren eğitim hakkında açıklama yapan Dr. Mustafa Agâh Tekindal, “Akademik çalışmalar sadece tecrübeye ve sezgiye değil, aynı zamanda verilere de dayandırılmalıdır. Özellikle bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, araştırmacıların akademik gelişimi için birçok veriyi daha kolay toplayabilmesini ve saklayabilmesini sağlamaktadır. Ancak, bu verilerden anlamlı sonuçlar çıkarmak ve bu bulguları kararlar için girdi olarak kullanabilmek, istatistik bilimi hakkında bilgi sahibi olmayı gerektiriyor. İstatistik belli varsayımlara dayanarak ortaya konan teorik modelin, verilerle test edilmesi ve bu test sonucu benimsenen model kullanılarak öngörülerde bulunulmasıdır. Kısaca, geçmişin verilerinden faydalanarak geleceğe ilişkin belirsizliği ve karar almada riski azaltma aracıdır. Veriyi anlamlı bilgiye çevirme sanatıdır. İstatistiki bilgiler önemli olmakla birlikte iyi anlaşılmadığında yanlış yorumlanmaya da açıktır. Tüm bu sebeplerle Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının desteği ve Araştırma Görevlisi Dilek Alma Savaş’ın organizasyonu ile Bitlis Eren Üniversitesinde SPSS uygulamalı istatistik eğitimini önemli bir katılım ile başarıyla tamamladık. Eğitim ile akademisyen arkadaşlara doğru ve anlamlı veri manipülasyonu, tek değişkenli parametrik ve parametrik olmayan yöntemler hakkında uygulamalı bilgiler verilmiştir. DAKA tarafından desteklenen bu anlamlı organizasyonda emeği geçen ve eğitime katılan herkese teşekkür ederim” dedi.

Proje yetkilisi Araştırma Görevlisi Dilek Alma Savaş ise, eğitimin verilmesinde ve gerekli duyuruların yapılmasında destek ve katkılarından dolayı başta Üniversite Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım’a, Bitlis Eren Üniversitesi Proje Destek Ofisi Koordinatörlüğüne, DAKA Van ve Bitlis Proje Ofislerine, Dr. Mustafa Agâh Tekindal’a ve Üniversitenin Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne teşekkür ettiğini belirtti.
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