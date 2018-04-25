BEÜ’deki TÜBİTAK Eğitimi tamamlandı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından düzenlenen ‘TÜBİTAK İçin Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme Uygulamalı Eğitimi’ sertifika dağıtım töreni ile sona erdi.Eğitimin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve proje eğitmenlerine teşekkür...

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından düzenlenen ‘TÜBİTAK İçin Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme Uygulamalı Eğitimi’ sertifika dağıtım töreni ile sona erdi.

Eğitimin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve proje eğitmenlerine teşekkür ederek sözlerine başlayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, eğitime katılan kursiyerlere hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Üniversite olarak bu tür faaliyetlere katkı sunmaya devam edeceklerini ifade eden Prof. Dr. Demirtaş, eğitimin hayırlı olması temennisinde bulundu. Eğitimin çok başarılı geçtiğini ifade eden proje yürütücüsü Prof. Dr. Ahmet Beyarslan, amaçlarının bilimsel çalışmalara daha fazla yer vermek olduğunu söyledi. Ülkelerin kalkınmışlık düzeylerinin patent ve yayınlarla ölçüldüğünü belirten Prof. Dr. Beyarslan, eğitim sonunda başarılı birçok projenin çıkacağına inandığını ifade etti. Eğitim sonunda, BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş tarafından proje eğitmenleri, Prof. Dr. Ahmet Beyarslan, Prof. Dr. Vedat Bulut, Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu, Prof. Dr. Selim Kutlu ve Prof. Dr. Ahmet Ayar’a teşekkür belgesi takdim edildi.

Üç gün süren program, eğitime katılan kursiyerlere katılım sertifikalarının takdim edilmesinin ardından, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.