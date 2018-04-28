Bitlis Belediyesinden bahar temizliği

Bitlis Belediyesi, bahar temizliği kapsamında kent merkezindeki mezarlıkları temizledi.

Kent merkezinde mezarlıklarda bahar temizliği başlatılırken, Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu’nun direktifleri doğrultusunda başlatılan temizlik çalışması sayesinde mezarlıklar yabancı otlardan temizlenerek, güzel bir görüntüye kavuşturulacak. Konuyla ilgili olarak Bitlis Belediyesinden yapılan açıklamada, çalışmalar kapsamında mezarlık alanlarında temizlik ve bakım, onarım çalışmalarına başlandığı belirtildi. Baharla ayıyla birlikte yoğunluk kazanan temizlik çalışmaları titizlikle sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda ilimizde bulunan mezarlıklarda temizlik ve bakım onarım çalışmaları başladı. Yaz aylarının başlangıcı öncesinde başlatılan temizlik çalışmaları kapsamında mezarlık yolları, mezarlıkların yer aldığı alanlardaki yabani otlar temizleniyor, çöpler toplanıyor, çimler biçilerek ağaçlar budanıyor. Vatandaşların ebediyete göçen yakınlarını daha sağlıklı ortamlarda ziyaret etmeleri için belediyemize ne bağlı ekipler tarafından hummalı bir çalışma yürütülüyor. Çevre temizliği ve doğanın korunması belediyemizin olduğu kadar her bireyin de sorumluluğudur. Çevremizi temiz tutmak, gelecek kuşaklara daha temiz bir doğa bırakmak için bilinçli olmalıyız” denildi.