BİTLİS:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:19

Bitlis polisinden bilgilendirme

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık konusunda bilgilendirdi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Meyve ve Sebze Toptancı Halinde esnaf ve vatandaşları...

Bitlis polisinden bilgilendirme
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Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık konusunda bilgilendirdi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Meyve ve Sebze Toptancı Halinde esnaf ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla hırsızlık, dolandırıcılık ve parada sahtecilik gibi konularda polisin bilgilendirme faaliyeti ve broşür dağıtımı yaptığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan bilgilendirme faaliyetinde; telefonla arayıp kendilerini savcı, polis veya herhangi bir kamu görevlisi olarak tanıtan ve cep telefonu hattınız terör örgütü tarafından kullanılmakta, örgüt banka hesabınızı ele geçirmiş gibi beyanlarda bulunarak para veya ziynet eşyası talebinde bulunanlara inanmamaları, bu gibi durumlarla karşılaşıldığında telefonu kapatıp 155 Polis İmdat hattını aramaları gerektiği belirtilmiştir. Hırsızlık ve parada sahtecilik gibi konularda vatandaşların ve esnafların alması gereken önlem ve tedbirler anlatılmıştır. Bitlis Emniyet Müdürlüğü olarak suçlara karşı halkın bilgilendirilmesini sağlayan, suç oluşmadan önce suçu oluşturan nedenleri araştırarak önlemeye yönelik çalışmalar yapan, suçla mücadelede toplumun tüm kesimlerinin katılımı ile ortak çalışmalar yürüten ve olumsuz faktörlerin belirlenmesi ve giderilmesine yönelik, ilgili kişi kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlayarak çalışmalar yapmaya hız kesmeden devam edilecektir” denildi.
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