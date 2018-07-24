Bitlisli fotoğrafçılar Malatya’da Bitlis’i tanıttı

Bitlisli fotoğraf sanatçıları Özkan Olcay ve İsmail Araboğa, Malatya’da fotoğraf severlerle bir araya gelerek Bitlis ve Ahlat’ı tanıttılar.Malatya Büyükşehir Kent Konseyinin davetlisi olarak kente gelen ve Hamit Fendoğlu Toplantı Salonunda...

Bitlisli fotoğraf sanatçıları Özkan Olcay ve İsmail Araboğa, Malatya’da fotoğraf severlerle bir araya gelerek Bitlis ve Ahlat’ı tanıttılar.

Malatya Büyükşehir Kent Konseyinin davetlisi olarak kente gelen ve Hamit Fendoğlu Toplantı Salonunda gerçekleşen programda Bitlisli fotoğraf sanatçısı Özkan Olcay, “Tozlu Yolculuk”, “Kubbet-Ül İslam; Ahlat” ve “Objektifime Yansıyanlar”, Bitlisli fotoğraf sanatçısı İsmail Araboğa ise “Bitlis Hayattan Kareler” adlı fotoğraf sunumuyla Malatyalı fotoğraf sanatçıları ve fotoğraf severlerle bir araya geldi. Sunum sonrası fotoğraf sanatçıları Özkan Olcay ve İsmail Araboğa, fotoğraf severlere yönelik söyleşide bulundular.

Sunum sonrası çekmiş olduğu birbirinden güzel fotoğrafların hikâyesini anlatan Özkan Olcay, “Çekmiş olduğumuz her fotoğrafın bir emeği var. Objektifimize yansıyan güzellikleri ve yaşadığımız bölgeyi fotoğraf severlerin ve insanların görmesi için çaba sarf ediyoruz. Fotoğraf sanatını yapmamızın bir diğer amacı da yaşadığımız ili ve ilçemizi tanıtmaktır. Malatya’daki dostlarımıza ve fotoğraf severlere yaşadığımız bölgeyi ve Ahlat’ı tanıtmaya çalıştık. Oldukça verimli ve güzel bir program oldu. Davet ve ilgilerinden dolayı Malatya Büyükşehir Kent Konseyine, Fotoğrafçılık Çalışma Grubuna ve Malatyalı fotoğraf severlere teşekkür ediyorum” dedi.

Fotoğraf sanatçısı İsmail Araboğa da, Malatya’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Bizlere bu imkanı tanıyan Malatya Büyükşehir Kent Konseyine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çok güzel bir etkinlikle Malatyalı fotoğraf severlerle bir araya geldik” diye konuştu.

Fotoğraf sunum ve söyleşinin sonunda fotoğraf sanatçıları Özkan Olcay ve İsmail Araboğa’ya plaket takdiminde bulunularak hatıra fotoğrafı çektirildi.

Fotoğraf sanatçıları Olcay ve Araboğa, ayrıca 2 gün boyunca Malatyalı fotoğraf severlerle birlikte Malatya ve ilçelerini fotoğrafladı.