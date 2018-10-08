BİTLİS:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 09:12

Bitlisli kadınlardan kermes

Bitlis Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri, Tatvan sahilinde kermes düzenledi.Bitlis ADEM-1 ve ADEM-2 kursiyerleri, katıldıkları kurslarda 3 ay içerisinde elde ettikleri ürünleri, Tatvan’daki...

Bitlisli kadınlardan kermes
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Bitlis Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri, Tatvan sahilinde kermes düzenledi.

Bitlis ADEM-1 ve ADEM-2 kursiyerleri, katıldıkları kurslarda 3 ay içerisinde elde ettikleri ürünleri, Tatvan’daki İşletme Parkı’nda düzenledikleri kermeste satışa sundu. Kurslara katılan kadınların yaptıkları ürünleri kermes ve sergilerde satarak aile bütçelerine katkı sağlandığını söyleyen Bitlis Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yeter Pürmüs, “ADEM’de 16 hocamız tarafından yaklaşık 300 kadına kurs veriliyor. Kursların yanı sıra seminer, gezi, piknik ve sinema gibi sosyal faaliyetlere de katılan kadınlar, hem topluma kazandırılarak sosyalleşmeleri sağlanıyor, hem de hayata daha fazla motive oluyorlar” dedi.

Kurslarda elde edilen ürünleri halkın beğenisine sunduklarını ifade eden Pürmüs, şöyle konuştu:

“Burada, makine dikiş nakış, iğne oyası, mis sabun, kokulu taş, örgü, takı ve benzeri kurslardan elde edilen ürünler yer alıyor. Aynı zamanda aşçılık kursumuza katılan arkadaşlarımız da kermese katkıları oldu ve kermesimiz 3 gün sürdü. Ayrıca, Bitlis Belediyesi tarafından il merkezindeki Gazibey Mahallesi Nur Caddesi’nde açılan Kadın Yaşam ve El Sanatları Evi’nde, kurslarda elde edilen ürünlerin hafta içi her gün satışı yapılmaktadır. ADEM ve belediye bünyesindeki kurslara katılan kursiyerlerimize olan desteklerinden dolayı Valimiz İsmail Ustaoğlu ve kıymetli eşi Şenay Ustaoğlu Hanımefendiye, tüm kursiyerlerimiz adına teşekkür ediyoruz.”

Kursiyerlerden Hasret Bulut ve İlknur Karabıyık ise, güzel bir etkinlik yaptıklarını ve kermesin yoğun ilgi gördüğünü belirtti.
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