BİTLİS:
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26 Nisan 2018 Perşembe 22:11

Bitlis’te 1 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis’te güvenlik güçlerince yürütülen terör operasyonunda 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Bitlis'te 1 terörist etkisiz hale getirildi
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Bitlis’te güvenlik güçlerince yürütülen terör operasyonunda 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis ili Hizan ilçesi kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla, 26 Nisan 2018 günü Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edilmiştir. Operasyon kapsamında icra edilen temas arama faaliyetinde, 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.
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