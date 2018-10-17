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17 Ekim 2018 Çarşamba 12:50

Bitlis’te anneler istihdamla buluşuyor

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) hayata geçirdiği “İş’te Anne Projesi” ile anneler Bitlis’te de istihdamla buluşacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 günlük eylem planı kapsamında hayata geçirilen “İş’te...

Bitlis'te anneler istihdamla buluşuyor
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Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) hayata geçirdiği “İş’te Anne Projesi” ile anneler Bitlis’te de istihdamla buluşacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 günlük eylem planı kapsamında hayata geçirilen “İş’te Anne Projesi” çalışmak isteyen anneleri işgücü piyasasına kazandıracak. Bu kapsamda, İŞKUR çalışmak isteyen kadınları mesleki eğitim kursları veya işbaşı eğitim programlarına yönlendirecek. Projeden yararlanan kadınlara kursa veya programa devam ettikleri günler için günlük 70 TL tutarında cep harçlığı ödenecek. Ayrıca eğitim süresince katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanarak sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanacak.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Çalışma ve İş Kurumu Bitlis İl Müdürü Mücahit Gülmez, “Anneler, 400 TL bakıcı desteğinden de yararlanabilecek. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen mesleki eğitim kurslarına ve imalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan ve 2-5 yaş arasındaki çocuğu kreşe veya gündüz bakımevine devam eden kadınlar kurs veya program süresince aylık 400 TL bakım desteğinden de yararlanabilecek” dedi.

“İşkur üniversite mezunlarına da mesleki deneyim kazandırıyor”

İŞKUR’un üniversite öğrencilerine de mesleki deneyim kazandırdığını ifade eden Gülmez, “Türkiye İş Kurumu, genç işsizliği ile mücadele kapsamında hayata geçirdiği “İşe İlk Adım Projesi” ile üniversite mezunlarına mesleki deneyim kazandırıyor ve istihdam edilmelerini sağlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan 100 günlük eylem planı kapsamında hayata geçirilen “İşe İlk Adım Projesi” kapsamında üniversite mezunu 18-29 yaş aralığındaki gençler işbaşı eğitim programına alınarak mesleki deneyim kazanmaları sağlanıyor. Üniversite mezunu gençleri işe alan işverenlere ücret desteği sağlanacak işbaşı eğitim programı sonrasında istihdamları devam eden gençler için işverenlere zorunlu istihdam sürecinde net asgari ücretin yüzde 50’si tutarında İŞKUR tarafından destek sağlanacak. Bu süreden sonra işveren tarafından kişinin 12 ay daha istihdam edileceğine dair taahhüt verilmesi halinde net asgari ücretin yüzde 25’i tutarında ücret desteği bir yıl boyunca İŞKUR tarafından karşılanmaya devam edecek. Böylece, üniversite mezunu gençlerin işbaşı eğitim programından sonra uzun süreli istihdamı sağlanacak” diye konuştu.
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