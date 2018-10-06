Bitlis’te bir araçta metamfetamin ele geçirildi

Bitlis’te polis ekipleri bir araçta yapıkları aramada, 1 kilo 24 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Emniyet Müdürlüğüne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 06 Ekim 2018 günü yapılan çalışmalarda; şüpheli bir araçta arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde iki parça halinde 1 kilo 24 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan bir şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli mercilerce sevk edildi. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.