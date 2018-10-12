Bitlis’te drone destekli trafik denetimi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından drone ile trafik denetimleri yapıldı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drone kullanarak denetimler yaptı. 62 araç ve sürücüsünün denetlendiği uygulamada, çeşitli nedenlerden dolayı para cezaları kesildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada; kemer, kırmızı ışık, muayene ve sigorta yaptırmamaktan dolayı 3 bin 170 TL para cezası kesildiğini bildirdi. Açıklamada, “22 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan 2 bin 376 TL, kırmızı ışık ihlalinden 2 araç sürücüsüne 470 TL, muayene yaptırmamaktan 2 araç sürücüsüne 216 TL, sigortasını yaptırmamaktan 1 araç sürücüsüne 108 TL olmak üzere toplamda 27 araç sürücüsüne 3 bin 170 TL cezai işlem uygulanmıştır. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün drone ile trafik denetimleri ilimizin muhtelif noktalarında devam edecektir” denildi.