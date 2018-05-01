Bitlis’te ‘Türkiye Güven Huzur’ uygulaması

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘Türkiye Güven Huzur’ uygulaması yapıldı.Dün 10.00 ile 21.00 saatleri arasında ülke genelinde yapılan ‘Türkiye Güven Huzur’ uygulaması, Bitlis genelinde de yapıldı. Bitlis Valiliğinden yapılan...

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘Türkiye Güven Huzur’ uygulaması yapıldı.

Dün 10.00 ile 21.00 saatleri arasında ülke genelinde yapılan ‘Türkiye Güven Huzur’ uygulaması, Bitlis genelinde de yapıldı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, uygulamaya 60 ekip ve 640 personelin katıldığı bildirildi. Bitlis merkez ve ilçelerinde umuma açık yerlere ve yayaların yoğun olarak bulundukları alanlar, okul ve üniversite çevrelerinde uygulama yapıldığı belirtildi. Toplamda bin 995 kişiye işlemin yapıldığı uygulamada; 103 iş yeri kontrol edildi ve 109 araç kontrol edildi.

Uygulama neticesinde, Bitlis’in Hizan ilçesinde ‘hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal’ gibi suçlardan 16 adet aranması olan ve toplamda 27 yıl 7 ay 12 gün kesilmiş cezası bulunan H.I. isimli şahsın yakalandığı belirtildi.

Tatvan ilçesinde ise; ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’ suçundan hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan C.K. isimli şahsın yakalandığı ve cezaevine teslim edildiği bildirildi. Açıklamada, “Öte yandan ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan aranan İ.Ş. isimli şahıs yakalanmıştır. ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’ suçundan aranan C.K. isimli şahıs yakalandı. Yoklama kaçağı olup 3 aydan sonra yakalanmak suçundan aranan Y.Y. isimli şahıs yakalanmıştır. Güroymak’ta 1 kıraathanenin bitişiğinde 6 adet sikke ve 1 adet hac ve insan figürlü tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeler bulunmuş olup konu ile ilgili ‘tarihi eser kaçakçılığı’ suçundan işlem başlatılmıştır. Hırsızlık suçundan aranan 1 şahıs yakalanmış, 1 şahsa 6136 Sayılı Kanuna Muhalefetten işlem yapılmış ve 1 kesici delici alet ele geçirilmiştir. 1 iş yerinde 1 TL atıldığında sigara veren malzeme ele geçirilmiş ve iş yeri sahibine 1072 sayılı Kanuna Muhalefetten işlem yapılmıştır. 4 yoklama kaçağı, bakaya şahsa gerekli tebligat yapılan uygulamada; 5 araca toplam 667 TL idari para cezası uygulanmış, 2 araç ise trafikten men edilmiştir. Suç ve suçlulara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.