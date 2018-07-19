BİTLİS:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 15:45

Çöp konteynerine atılan 3 kaplumbağa kurtarıldı

Bitlis’in Güroymak ilçesinde çöp konteynerine atılmış kaplumbağalar kurtarılarak doğaya bırakıldı.Şirintepe Mahallesi’nde ikamet eden Güroymak Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, çöp atmaya gittiği sırada konteynerin içindeki kaplumbağaları...

Çöp konteynerine atılan 3 kaplumbağa kurtarıldı
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Bitlis’in Güroymak ilçesinde çöp konteynerine atılmış kaplumbağalar kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Şirintepe Mahallesi’nde ikamet eden Güroymak Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, çöp atmaya gittiği sırada konteynerin içindeki kaplumbağaları fark etti. Budak, çöp konteynerindeki kaplumbağaları çıkarıp doğaya bıraktı.
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