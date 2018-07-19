Bitlis’in Güroymak ilçesinde çöp konteynerine atılmış kaplumbağalar kurtarılarak doğaya bırakıldı.Şirintepe Mahallesi’nde ikamet eden Güroymak Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, çöp atmaya gittiği sırada konteynerin içindeki kaplumbağaları fark etti. Budak, çöp konteynerindeki kaplumbağaları çıkarıp doğaya bıraktı.
Çöp konteynerine atılan 3 kaplumbağa kurtarıldı
Bitlis’in Güroymak ilçesinde çöp konteynerine atılmış kaplumbağalar kurtarılarak doğaya bırakıldı.Şirintepe Mahallesi’nde ikamet eden Güroymak Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, çöp atmaya gittiği sırada konteynerin içindeki kaplumbağaları...