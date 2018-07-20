BİTLİS:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 15:05

Gabanlar mevkisine Türk bayrağı dikildi

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinin Gabanlar mevkiinde bulunan Türk bayrağı yeniden yerine asıldı.İlçenin Gabanlar mevkiinde büyük bir direğe asılı olan Türk bayrağı, iklim şartları nedeniyle meydana gelen fırtınadan etkilenerek devrildi....

Gabanlar mevkisine Türk bayrağı dikildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinin Gabanlar mevkiinde bulunan Türk bayrağı yeniden yerine asıldı.

İlçenin Gabanlar mevkiinde büyük bir direğe asılı olan Türk bayrağı, iklim şartları nedeniyle meydana gelen fırtınadan etkilenerek devrildi. İlçenin simgesi haline gelen bayrak, Belediye Başkanı Necati Gürsoy’un talimatıyla yeniden yaptırılarak bulunduğu yere dikildi. Adilcevaz Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında 6 metrekarelik Türk bayrağı, Tatvan’dan getirilen vinç yardımıyla 13,5 metre boyundaki direğe yeniden asıldı.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “İlçemiz Gabanlar mevkiinde bulunan bayrak direği zamanla hava şartlarından etkilenerek devrildi. Yaptığımız çalışmalar kapsamında bayrağın asılması için yeniden 13,5 metre boyunda bayrak direği alarak, Tatvan’dan getirttiğimiz vinç yardımıyla yeni bayrağımızı tekrardan bulunduğu yere astık. Belediye olarak ilçemizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan bayrağımıza her zaman sahip çıkacağız” dedi.

Türk bayrağının tekrardan bulunduğu yere asılması, ilçe ve bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku