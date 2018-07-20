Gabanlar mevkisine Türk bayrağı dikildi

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinin Gabanlar mevkiinde bulunan Türk bayrağı yeniden yerine asıldı.İlçenin Gabanlar mevkiinde büyük bir direğe asılı olan Türk bayrağı, iklim şartları nedeniyle meydana gelen fırtınadan etkilenerek devrildi....

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinin Gabanlar mevkiinde bulunan Türk bayrağı yeniden yerine asıldı.

İlçenin Gabanlar mevkiinde büyük bir direğe asılı olan Türk bayrağı, iklim şartları nedeniyle meydana gelen fırtınadan etkilenerek devrildi. İlçenin simgesi haline gelen bayrak, Belediye Başkanı Necati Gürsoy’un talimatıyla yeniden yaptırılarak bulunduğu yere dikildi. Adilcevaz Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında 6 metrekarelik Türk bayrağı, Tatvan’dan getirilen vinç yardımıyla 13,5 metre boyundaki direğe yeniden asıldı.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “İlçemiz Gabanlar mevkiinde bulunan bayrak direği zamanla hava şartlarından etkilenerek devrildi. Yaptığımız çalışmalar kapsamında bayrağın asılması için yeniden 13,5 metre boyunda bayrak direği alarak, Tatvan’dan getirttiğimiz vinç yardımıyla yeni bayrağımızı tekrardan bulunduğu yere astık. Belediye olarak ilçemizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan bayrağımıza her zaman sahip çıkacağız” dedi.

Türk bayrağının tekrardan bulunduğu yere asılması, ilçe ve bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.