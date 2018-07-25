BİTLİS:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:53

Gerçeği aratmayan tatbikatın tanıtım filmi çekildi

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 5 ilin Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) katılımıyla düzenlenen trafik kazası, arama kurtarma, yangın ve deprem tatbikatının tanıtım filmi çekildi.Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü...

Gerçeği aratmayan tatbikatın tanıtım filmi çekildi
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Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 5 ilin Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) katılımıyla düzenlenen trafik kazası, arama kurtarma, yangın ve deprem tatbikatının tanıtım filmi çekildi.

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen, Bitlis ile beraber Muş, Ağrı, Hakkari ve Van illerinden gelen Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile beraber gerçekleştirilen trafik kazası, arama kurtarma, yangın ve deprem tatbikatının tanıtım filmi çekildi. Bitlis-Tatvan karayolunun Rahva mevkiindeki 112 Acil Servis Ambulans İstasyonu bahçesinde 3 gün boyunca organize edilen eğitimlerin ardından gerçekleştirilen tatbikata Bitlis 112 Acil Servis, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri katıldı.

Senaryo gereği kaza yapan araçlarda sıkışan, depremde enkaz altında kalan ve kuyuya düşen ve yangında mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için 55 kişilik ekiple düzenlenen tatbikat, Bitlis İl Sağlık Müdürlüğünce anbean kayıt altına alınarak, tanıtım filmine dönüştürüldü.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından gerçekleştiren zorlu etaplarda yaşanan yoğun tempo ve heyecan, 5 dakikalık tanıtım filmiyle beraber izleyicilere aktarıldı.
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