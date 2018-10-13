BİTLİS:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 15:11

Güroymak standına yoğun ilgi

Bitlis Valiliği öncülüğünde İstanbul Maltepe’de düzenlenen "Bitlis Tanıtım Günleri"nde Güroymak standı büyük ilgi gördü.Bitlis Tanıtım Günleri etkinliği kapsamında Güroymak Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından açılan stant,...

Güroymak standına yoğun ilgi
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Bitlis Valiliği öncülüğünde İstanbul Maltepe’de düzenlenen "Bitlis Tanıtım Günleri"nde Güroymak standı büyük ilgi gördü.

Bitlis Tanıtım Günleri etkinliği kapsamında Güroymak Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından açılan stant, İstanbullular tarafından yoğun ilgi görüyor. Kurulan stantlara gelen misafirlere bir yandan yöresel ürünler ikram edilirken, diğer yandan da Güroymak Belediyesi tarafından ilçede yapılan projeler tanıtılmaya çalışılıyor.

İstanbulluların bir hayli ilgi gösterdiği Güroymak standında, Güroymak Aile Destek Merkezi kursiyerlerinin yapmış olduğu bir birinden güzel el işlemeli hediyelik ve çeyizlik ürünler de tanıtılmaya çalışılıyor.

Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, "Tanıtım günlerinde ilçemizi hem her yönüyle tanıtıyoruz hem de bir birinden değerli hemşehrimizi ve misafirlerimizi ağırlıyoruz" dedi.

Oldukça yoğun ilgi gören Bitlis Tanım Günleri, 14 Ekim’e kadar devam edecek.
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