BİTLİS:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:59

Güroymak’a 4 yataklı yoğun bakım ünitesi

Bitlis’in Güroymak Devlet Hastanesi bünyesinde 4 yataklı yoğun bakım ünitesi açıldı.Güroymak Devlet Hastanesi bir taraftan yatak sayısını artırırken, diğer taraftan da 1. seviye 4 yataklı yoğun bakım ünitesini hizmete soktu. Komşu il...

Güroymak'a 4 yataklı yoğun bakım ünitesi
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Bitlis’in Güroymak Devlet Hastanesi bünyesinde 4 yataklı yoğun bakım ünitesi açıldı.

Güroymak Devlet Hastanesi bir taraftan yatak sayısını artırırken, diğer taraftan da 1. seviye 4 yataklı yoğun bakım ünitesini hizmete soktu. Komşu il olan Muş’a bağlı belde ve köylerden de yoğun bir şekilde hasta alan Güroymak Devlet Hastanesi, yeni hizmetleriyle halkın memnuniyetini kazanıyor. Yoğun bakım ünitesinin ilçe halkına sunulmasının son derece önemli olduğunu söyleyen Yoğun Bakım Ünitesi Anestezi Doktoru Mine Aköz, hasta yakınlarının mağduriyetini ortadan kaldırmak, hastaların yoğun bakım ihtiyacını karşılamak için 4 yataklı 1. seviye yoğun bakım ünitesinin hizmete girdiğini söyledi. Aköz, “En son standartlara uygun şekilde yapılan ünitede yeni cihaz ve yataklar kullanıldı. Hastanemiz servislerinde takip edilemeyen hastalar yoğun bakıma alınarak gerekli tedaviler uygulanıyor. Bu ünitenin hastanemize kazandırılmasında emeği geçen başta İl Sağlık Müdürümüz Koray Okur olmak üzere Hastane Baştabibi İsmail Toklu, Hastane Müdürü Veysi Altun’a ve yoğun bakım yapımı için emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
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