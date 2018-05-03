BİTLİS:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 13:57

Güroymak’ta ‘Bilgi Evi’nin temeli atıldı

Bitlis’in Güroymak ilçesinde hayırsever iş adamı Ahmet Mücteba Albayrak tarafından yapılan 1 milyon liralık bağış ile ‘Bilgi Evi’nin temeli atıldı.Güroymak ilçe merkezinde bulunan eski özel idare şantiyesi yerine hayırsever iş adamının...

Güroymak'ta ‘Bilgi Evi'nin temeli atıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bitlis’in Güroymak ilçesinde hayırsever iş adamı Ahmet Mücteba Albayrak tarafından yapılan 1 milyon liralık bağış ile ‘Bilgi Evi’nin temeli atıldı.

Güroymak ilçe merkezinde bulunan eski özel idare şantiyesi yerine hayırsever iş adamının bağışı ile yapılacak ‘Bilgi Evi’nin temel atma töreni yapıldı. Temel atma töreninde kurban kesilerek, İlçe Müftüsü Yahya Aktaş tarafından dualar edildi.

Törende konuşan Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, ‘Bilgi Evi’ yapımı için yardımda bulunan hayırsever iş adamına teşekkür etti. Alibeyoğlu, "Daha öncesinde ilçeye bir ilkokul binası kazandıran hayırsever iş adamımız bu kez ise ‘Bilgi Evi’ kazandırmış oldu. ‘Bilgi Evi’nin yapılacak olmasına öncülük eden Albayrak ailesine teşekkür ederiz. Yapılacak olan ‘Bilgi Evi’nde etüt salonları, sosyal ve kültürel etkinlik alanları yer alacak. İlçemizde önemli bir eser daha kazandıran Ahmet Mücteba Albayrak ve Albayrak ailesine teşekkür ediyor, bu projenin ilçemize hayırlı olmasının diliyorum" diye konuştu.

Temel atma törenine Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, hayırsever iş adamı Ahmet Mücteba Albayrak’ın kanuni vekili olan Mücteba Okul Müdürü Çağlar Polat, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku