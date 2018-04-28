Güroymak’ta trafik kazası, 1 ölü

Bitlis’in Güroymak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Gölbaşı Beldesi yakınlarında meydana geldi. Hikmet Yeşilırmak (32) yönetimindeki 13 AR 601 plakalı Güroymak Devlet Hastanesi’ne ait hasta nakil aracı Gölbaşı yolu istikametinde seyir halinde iken aracın kayması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen sürücü Hikmet Yeşilırmak olay yerinde hayatını kaybetti. Yeşilırmak’ın cenazesi otopsisi için hastane morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.