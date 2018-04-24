Güroymak’tan Trabzon’a dostluk kervanı

Bitlis’in Güroymak ilçesinden Trabzon’a giden öğrenciler, Sera Gölü ile Şenol Güneş Stadını gezdiler.

Güroymak Kaymakamlığı, Güroymak Belediyesi ile Trabzon’un Çaykara Kaymakamlığı, Çaykara Belediyesi ve Sevgi Eli projesi ortak girişimi ile Güroymak ilçesinde yapılan spor turnuvalarında dereceye giren 100 öğrenci, "Dostluk Kervanı" sosyal sorumluluk projesi kapsamında daha önce Trabzon Uzungöl, Rize Ayder Yaylası ve Fırtına Vadisini gezmişlerdi.

Gezinin son günü ise Trabzon Sera Gölü ile Şenol Güneş Stadını gezen öğrenciler, daha sona Çaykara Kaymakamı İhsan Ayrancı ile Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok’un katılımıyla düzenlenen panele katıldılar. Panelde Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, adına ilgililere hediyeler takdim edildi. Dostluk Kervanı ile ilgili açıklamada bulunan Alibeyoğlu, "İki yıldır ‘Dostluk Kervanı’ projesi kapsamında, ilçemizdeki öğrenciler Trabzon ve Rize illerimize geziye göndermiştik. Geçen sene 100 yetim ve öksüz, bu sene de spor turnuvalarında dereceye giren 100 öğrenciyi gönderdik. Dostluk Kervanı projesi kapsamında gezi ile ödüllendirilen öğrencilerin birçoğu, ilk defa il dışına çıkma şansı buldu. Bu tür geziler; gönüllerin kaynaşması, farklı diyarların tanınması, ufukların genişlemesi ve belki de hayatında hiç ilçe ya da il dışına çıkmamış öğrenciler için büyük bir fırsat ve şans doğurmaktadır. Yeni yerler görmek, farklı kültürlerle, sosyal hayatlarla tanışmak ve en önemlisi yurdumuzun her yeri birbirinden anlamlı olan tarihi ve kültürel dokularını sentezleyebilmek adına bu tür gezileri desteklemekteyiz. İki yıldır proje kapsamında 200 öğrencimize ev sahipliği yapan Çaykara Kaymakamımıza, Çaykara Belediye Başkanımıza, AK Parti Trabzon İl Başkanımıza, Trabzon esnaflarına ve projeye katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.