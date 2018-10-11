BİTLİS:
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11 Ekim 2018 Perşembe 18:10

Herkes okusun diye Van Gölü sahiline kitap bıraktılar

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki öğrenciler, “Okusan Seversin” projesi kapsamında Van Gölü sahiline kitap bıraktılar.Tatvan’daki özel bir okulun 5. sınıf öğretmeni Gülşah Polat ve öğrencileri, “Her Kitap Bir Kez Daha Okunmayı Hak Eder”...

Herkes okusun diye Van Gölü sahiline kitap bıraktılar
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Bitlis’in Tatvan ilçesindeki öğrenciler, “Okusan Seversin” projesi kapsamında Van Gölü sahiline kitap bıraktılar.

Tatvan’daki özel bir okulun 5. sınıf öğretmeni Gülşah Polat ve öğrencileri, “Her Kitap Bir Kez Daha Okunmayı Hak Eder” düşüncesi ile yola çıkarak, okuma farkındalığı oluşturmak için Sahil ve İşletme mahallelerindeki belli yerlere kitap bıraktılar. Etkinlik hakkında açıklama yapan sınıf öğretmeni Gülşah Polat, “Okusan Seversin” projesi kapsamında, okuma bilinci oluşturmak amacıyla 11 öğrencisi ile birlikte yola çıktıklarını söyledi. Kitap paylaşımını artırmayı hedeflediklerini belirten Polat, “Amacımız, kitaplıkta yıllardır okunmadan bekleyen, belki de sahibi tarafından bir kez daha okunmayacak kitapları yeni okuyucular ile buluşturmaktır. Bu amaçla isteyen herkes kendi kitaplarını özgür bırakarak hiç tanımadıkları insanlara geçici olarak hediye ediyor. Bir otobüs durağında, parkta veya sahilde, herhangi bir yerinde özgür kitaplarla karşılaşabilirsiniz. Özgür bırakılan kitapların üzerine sahibi tarafından bir not yazılmıştır. Buradaki amaç ise, insanlara ‘Okusan Seversin’ mesajı vermektir" dedi.

Etkinliğe, kızı Azra Ekin Yılmaz ile birlikte katıldığını söyleyen öğrenci velisi İsa Yılmaz ise, çok anlamlı bir etkinlik yapıldığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Öğrencilerden Hiranur Yiter de, “Belki de hiç beklemediğiniz bir yerde karşınıza çıkacak güzel bir kitap ve onun önceki sahibinden alacağınız güzel bir notla mutlu olacaksınız” ifadelerini kullandı.
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