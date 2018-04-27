Hırsızlık yapan kadınlar yakalandı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde hırsızlık yapan iki kadın yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan’ın Tuğ Mahallesi’nde bulunan bir ikametten hırsızlık olayı meydana geldiği belirtilerek, “İkamet sahibi ile yapılan görüşmede, evde bulunan 6 adet 25’er gram ağırlığındaki altın bilezik, 1 adet 25 gram ağırlığındaki altın örgü bilezik, 1 adet zincirli altın kolye, 1 adet beştaş altın, 1 adet altın alyans, 1 adet ince kelebekli altın kol saati, 1 adet altın yuvarlak kolye ve 1 adet çeyrek altın olmak üzere toplam 35 bin TL değerindeki eşyasının çalındığını beyan etmesi üzerine, bahse konu ikamet adresinde olay yeri inceleme görevlilerimizce inceleme yapılması, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarının incelenmesi ve binada oturan vatandaşlarla görüşülmesi neticesinde eşgale uygun 2 kadın ile yaşı küçük 2 çocuk tespit edilmiştir. Görevlilerimizce yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde bahse konu şahıslar, aynı gün Tatvan Cumhuriyet Caddesi üzerinde görevlilerimizce yakalanmışlardır. Şahısların bahse konu ikametten çalmış oldukları eşyaları vücutlarının çeşitli yerlerine sarmak sureti ile sakladıkları yapılan üst aramalarından anlaşılmış ve üzerlerinden çıkan 35 bin TL değerindeki altın, cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda sahibine teslim edilmiştir. Konu ile ilgili olarak yakalanan şüpheli H.G. ve F.G. isimli bayan şahıslar gözaltına alınmış olup; çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmışlardır. Suç ve suçlulara karşı mücadelemiz, halkımızın desteği ile kararlılıkla sürdürülecektir” denildi.