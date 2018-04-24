BİTLİS:
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24 Nisan 2018 Salı 01:44

Hizan’da 23 Nisan Coşkusu

Bitlis’in Hizan ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Hizan Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra...

Hizan'da 23 Nisan Coşkusu
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Bitlis’in Hizan ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Hizan Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören İlçe stadyumunda devam etti. Öğrenciler tarafından 23 Nisan ile ilgili şiirler okunduktan sonra okulların hazırladığı gösterilerle kutlama programı sona erdi.

Kutlama programına Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, İlçe Tabur Komutanı Ümit Duyu, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yıldırım, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Kurt, öğretmen ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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