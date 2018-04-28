BİTLİS:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 10:39

Hizan’da halk konseri

Bitlis’in Hizan Belediyesi tarafından organize edilen bahar şenlikleri kapsamında halka yönelik konser verildi.Hizan Kültür Merkezinde düzenlenen halk konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türk Halk Müziği sanatçılarından Hasan Öztürk,...

Hizan'da halk konseri
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Bitlis’in Hizan Belediyesi tarafından organize edilen bahar şenlikleri kapsamında halka yönelik konser verildi.

Hizan Kültür Merkezinde düzenlenen halk konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türk Halk Müziği sanatçılarından Hasan Öztürk, Pelin Çetin, Arif Güneş, Doğukan Öztürk ve Arif Çelik ile birlikte dev bir organizasyonla konser verildi. Düzenlenen programa Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yıldırım, Hizan İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet İnan,kurum çalışanları,öğretmenler ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Konuk misafir olarak 4 Ocak 2017 yılında İzmir’deki terör saldırısında şehit olan Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin de katıldı. Türk Halk Müziği sanatçıları söyledikleri Türkçe ve Kürtçe türkülerle programda bulunanları eğlendirdi. Keyifli geçen konserde Kaymakam Hamitoğlu ile birlikte vatandaşlar uzun süre halay çekti.
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