Hizan’da ‘Hikaye-i Kaymakam’ adlı tiyatro oyunu sergilendi

Bitlis’in Hizan Belediyesi ve Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanlığının ortaklaşa organize ettiği ’’Hikaye-i Kaymakam’’ adlı tiyatro oyunu sergilendi.

Hizan Kültür Merkezinde sahnelenen Tiyatroya öğretmenler,halk ve öğrenciler yoğun katılım sağladı. Yönetmenliğini Metin Karaman’ın yaptığı Ömür Akkan, Muhlis Asan, Ceren Bayir, Selin Köktener, Sezen Ürgen, Hakan Fidan ve Ergin Yıldız isimli oyuncular tarafından oynanan tek perdelik “ Hikaye-i Kaymakam” adlı tiyatro oyununa Hizan halkı yoğun ilgi gösterdi. İzleyicilerin alkışlarla desteklediği tiyatro gösterisi yaklaşık iki saat sürdü. Oyunda bir Kaymakamın başından geçen olaylar trajikomik bir dille hem anlatıldı hem de düşündürdü. Ömür Akkan gazetecilere yaptığı açıklamada ’’Tiyatro Balans 5 sezondur hem müdürlüğünü hem oyunculuğunu yürütmekteyim. Son üç dört ay içinde Hizan’a ikinci gelişimiz. Bur da olmaktan gerçekten memnunuz. Bu sefer farklı bir oyunla geldik ’’Hikaye-i Kaymakam’’ adlı bir oyun komedi kaymakam hikayelerini anlatan bir oyun ve bütün kaymakamların hayatlarından kesintiler olan bir oyun. Bazı sahnelerimiz kaymakamları ve seyircileri duygulandırıyoruz. Bazı sahnelerde ise gülmekte yerlere yatırıyoruz. Böyle keyifli bir oyun. Bir saat bir buçuk saat bir süresi var. Bütün Türkiyeyi geziyoruz neredeyse. Yaklaşık iki, iki buçuk aydır Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesindeyiz ve buradan Karadeniz’e geçeceğiz. Bu oyunu sergilemeye devam edeceğiz. Hizandan, insanlarından doğasından çok memnunuz. Burada olmaktan da çok memnunuz’’ dedi.