Hizan’da kan bağışı kampanyası

Bitlis’in Hizan ilçesinde Türk Kızılayı tarafından kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında Hizan ilçesinde stant açan Kızılay ekipleri, vatandaşa kan bağışı hakkında bilgiler verdi. Hizan Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllü gençler, Türk Kızılayına yardımcı olmak için hep beraber standa gelip kan verdiler.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Doktor Fidel Tamo, kampanyaya vatandaşın yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Ülkedeki kan ihtiyacının Kızılay tarafından karşılandığını belirten Tamo; “Sağlıklı kanın temininin adresi kesinlikle Kızılaydır. Kan bağışları için farklı zamanlarda ilçeleri geziyoruz. Hizan halkı kan bağışı kampanyasına çok duyarlı ve isteklidir. Hatta kan vermek için yarışa giriyorlar ve sırada sürekli bir kuyruk oluşmaktadır’’ diye konuştu.

Hizan Gençlik Merkezi Lideri Murat Aydın ise, hastanelerde kan ihtiyacı olan birçok vatandaş olduğunu belirterek, “Gençlik merkezi olarak hep beraber gelip kan verdik. Tüm vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlı olmalarını isteriz. Bir damla kan ile bir hayatı, bir ağaçla dünyayı kurtarabiliriz’’ diye konuştu.