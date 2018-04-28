Hizan’da "Kitap okuma halkası"

Bitlis’in Hizan ilçesinde "Kitap okuma halkası" projesi kapsamında Hizanlı gençler doğada kitap okudu.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "Kitap okuma halkası" projesi kapsamında, kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmak ve kitap okuma alışkanlığını arttırmak için Hizan Gençlik Merkezi personelleri ve gönüllü gençler çalışma yürüttü. Konu ile ilgili gazetecileri açıklama yapan Hizan Gençlik Merkezi Lideri Murat Aydın, ’’Bakanlık tarafından gerçekleştiren proje kapsamında gençlerimizle birlikte kitaplarımızı alıp doğaya çıktık.Burada semaverimizi yakıp çayımızı yaptık. Gençlerimizle birlikte temiz havada kitap okuduk sohbet edip vakit geçirdik. Gençlerimize de farklılık bir etkinlik oldu doğada kitap okumak’’ dedi.