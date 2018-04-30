BİTLİS:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 11:02

Hizan’da ’Koşabiliyorken Koş’ projesi

Bitlis’in Hizan Belediyesi ile Hizan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’’Koşabiliyorken Koş’’ projesi kapsamında futbol, voleybol, masa tenisi ve atletizm dallarında turnuva düzenlendi.İlçe stadyumunda...

Hizan'da 'Koşabiliyorken Koş' projesi
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Bitlis’in Hizan Belediyesi ile Hizan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’’Koşabiliyorken Koş’’ projesi kapsamında futbol, voleybol, masa tenisi ve atletizm dallarında turnuva düzenlendi.

İlçe stadyumunda düzenlenen futbol turnuvasının ilk karşılaşması Salon Elita ve Üç Yol Spor arasında yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği spor etkinlikleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Hizan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erkan Döymaz, "Turnuvanın öncelikle dostluk ve hoşgörü havası içinde geçmesini temenni ediyorum. Etkinliklerle gençleri ve vatandaşlarımızın sportif faaliyet ve ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra yoğun stres altında kalan kurum çalışanlarının da stres atmasına imkan sağlıyoruz. Ayrıca birlik ve beraberlik pekişiyor, çalışanlar kaynaşıyor ve yeni dostluklar kuruluyor. Turnuvanın centilmence geçmesi en büyük arzumuzdur. Bu vesileyle turnuvaya katılan bütün takımlara başarılar dilerim. Ayrıca Hizan Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Bülent Hamitoğlu’na verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerimizi borç biliriz" dedi.
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