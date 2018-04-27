Hizan’da ’Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi

Bitlis’in Hizan ilçesinde Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve eşya yardımında bulunarak, evlerini onarıyor.Hizan...

Bitlis’in Hizan ilçesinde Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve eşya yardımında bulunarak, evlerini onarıyor.

Hizan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Hizan Toplum Sağlık Merkezi ile birlikte ihtiyaç sahibi aileleri belirleyerek yardımda bulundular. Toplum Sağlık Merkezinden gelen doktor ailedeki bireylere sağlık taraması yaparak aileleri bilgilendirdi. Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tahir Kaplan yaptığı açıklamada, "Öğrenim gören öğrenciler öğretmenlerimizle birlikte, ilçe merkezinde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçları karşılamak üzere yardımda bulunduk. Öğrencilerimiz gittikleri evlerde aileleri çocuk gelişimi, eğitim konularında ve çocuk istismarı konularında bilinçlendiriyorlar. Toplamda 40 aileye bu şekilde gidilip yardım edildi. Proje kapsamında ihtiyaç sahibi aileleri belirledik. Ailelere gıda yarımlarında bulunduk. Evde hasta olan bireylere doktorumuz sağlık taraması yaptı’’ dedi.

Öğrencilerden Nesibe Acar ise, ’’Projemizin amacı insanlara yardım etmek.Alanımız çocuk gelişimi olduğu, çocuklar hakkında onları bilgilendirdik’’ dedi.

Öğrencilerden Narin Çetin ise, ’’Dünyada çocuk istismarı çok oluyor. Bunların önüne geçmek içinde aileleri bilinçlendiriyoruz. Okulumuz bünyesinde arkadaşlarımızla birlikte ailelere uğrayarak bilgiler verip yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz’’ dedi.