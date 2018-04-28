Hizan’da ‘Resim Atölyesi’ sergisi

Bitlis’in Hizan Kaymakamlığı, Hizan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Resim Atölyesi’ etkinliğine 200 öğrenci katılarak etkinlik gerçekleştirildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden gelen öğretmen ve öğrenciler programa katılarak, öğrencilerle birlikte resim yaptılar. Hizan Kapalı Spor salonunda gerçekleştirilen sergiye yoğun ilgi gösterildi. Hizan’da ilk defa düzenlenen bu etkinliğe İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri resim yaparak katıldı. 3 branşta resim yapılan sergide, karakalem, pastel ve akrilik boya yapıldı. Karakalem ve pastel boya çalışmalarını ilkokul ve ortaokul öğrencileri yaptı. Yaklaşık 100 öğrenci aynı anda resim yapmaya başladı. Akrilik boya çalışmalarını ise lise öğrencileri yaptı. Ona da yaklaşık 100 öğrenci el birliği ile ayrı ayrı tablolara hayalinde ki resimleri çizdiler.

Sanatsal faaliyetlere dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen ‘Resim Atölyesi’ etkinliğine Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Bülent Hamitoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet İnan, kurum çalışanları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim üyesi olan Mehmet Gültepe gazetecilere yaptığı açıklamada ‘’Bugün Hizan’da çocuklarla birlikte sanatla ilgili bir etkinlik yaptık. Umarım bundan sonra bu etkinliklere devam edilir. Burada hocalarımız okuldaki en yetenekli öğrencilerini alıp getirdiler. Birinci gurup karakalem ikinci gurup pastel üçüncü gurup ise öğleden sonra akrilik çalışması yaptıracağız” dedi.

Hizan Milli Eğitim Müdürü Necdet İnan ise yaptığı açıklamada, “Bugün burada belediyemiz, kaymakamlığımız destekli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği halinde çocuklarımıza yönelik resim alanında güzel bir organizasyon gerçekleştimiş bulunmaktayız. Yüzüncüyıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden gelen hocalarımız, oradaki öğrencilerimiz burada ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerimize yönelik, özellikle de onların resim alanındaki yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla etkinlik gerçekleştirdik. Hali hazırda da devam ediyor. Ortaya çok güzel perspektif eserlerin çıktığını da gördük. İnşallah çocuklarımızın bu anlamdaki yeteneklerini geliştirmek anlamında bu çalışmalarımız sürecektir. Bu organizasyona maddi ve manevi katkılarından dolayı İlçe Kaymakamımız Bülent Hamitoğlu’na, Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Hasan Çiçek hocamıza teşekkür ederim” dedi.