Bitlis’in Hizan ilçesindeki 10 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis’in Hizan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Deliktaş, Ekinli, Güreci, Tutumlu, Alancık, Akyel, Karbastı, Karlıtepe, Koçyiğit, Doyumlu köy/mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri tespit edilmiş olup, bahse konu BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 15 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 18.00’dan itibaren (her gün 18.00-07.00 saatleri arasında öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir” denildi.
Hizan’da sokağa çıkma yasağı
Bitlis’in Hizan ilçesindeki 10 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.