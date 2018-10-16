BİTLİS:
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16 Ekim 2018 Salı 10:54

Hizan’da sokağa çıkma yasağı

Bitlis’in Hizan ilçesindeki 10 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hizan'da sokağa çıkma yasağı
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Bitlis’in Hizan ilçesindeki 10 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis’in Hizan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Deliktaş, Ekinli, Güreci, Tutumlu, Alancık, Akyel, Karbastı, Karlıtepe, Koçyiğit, Doyumlu köy/mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri tespit edilmiş olup, bahse konu BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 15 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 18.00’dan itibaren (her gün 18.00-07.00 saatleri arasında öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir” denildi.
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