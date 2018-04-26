BİTLİS:
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26 Nisan 2018 Perşembe 17:57

Hizan’da takı tasarım kursuna yoğun ilgi

Bitlis’in Hizan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan takı tasarım kursuna yoğun ilgi gösterildi.Hizan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ercan Özdemir yaptığı açıklama, “Halk eğitim merkezimizde başlattığımız takı tasarım...

Hizan'da takı tasarım kursuna yoğun ilgi
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Bitlis’in Hizan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan takı tasarım kursuna yoğun ilgi gösterildi.

Hizan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ercan Özdemir yaptığı açıklama, “Halk eğitim merkezimizde başlattığımız takı tasarım kursunda hanım kardeşlerimiz, boş vakitlerini değerlendirip, üretilen takıların satılmasıyla ev ekonomilerine katkı sağlayacaklar. Bu kursu açmamızın asıl amacı, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının canlı tutulmasını sağlamaktır” dedi.

Takı tasarım kursu hocası Suzan Yücel ise, “Moda tasarım bölümünü okudum. Takı tasarım kursumuzu açtık Halk Eğitim Merkezimiz bünyesinde. Halk eğitim merkezi tarafından alınan malzemeler ile kadın arkadaşlarımızın desteği ile ürün çıkartıyoruz. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde ilk defa açtığımız bir kurs. Kadınlarımız boş vakitlerinde buraya gelerek hünerlerini sergiliyorlar” diye açıklamada bulundu.
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